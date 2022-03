Ducati che vince, Ducati che soffre

Bastianini vince la prima gara dell'anno a Losail in sella a una Ducati versione 2021: una moto affidabile e sviluppata bene, come dimostrano i successi della Rossa nella passata stagione. Qualche problema invece per i piloti che hanno usato la Desmosedici GP22: Miller si ritira a causa dell'elettronica, Pecco scivola e travolge Martin. Probabilmente la Ducati 2022 richiede altre prove, la messa a punto dell’elettronica e un setting di base su cui lavorare nelle prossime gare

Bagnaia guarda già all'Indonesia con fiducia

ducati

Bagnaia: "Sono qui per vincere, non per fare test"

Ci pensa Bagnaia a inquadrare le cose nella giusta luce: "Il nostro potenziale è molto più alto. A Mandalika con il giusto setting possiamo fare meglio. L’importante è che il team mi venga dietro, sono convinto nonostante lo zero di Losail che nella prossima gara saremo più veloci". Il risultato del Qatar, fa capire il piemontese, è da imputare a un progetto ancora acerbo, che richiede altre prove, la messa a punto dell’elettronica, un setting di base su cui lavorare nelle prossime gare. Tutte cose che la Ducati non è riuscita a trovare nei pochi giorni di test invernali. E che giocoforza ha continuato a cercare anche in Qatar. "Siamo arrivati tardi a trovare la quadra. Le prove si fanno nei test e io non sono un tester. Io prediligo girare e fare esperienza piuttosto che provare e provare", questa la spiegazione di Pecco, che al netto della fredda chiarezza, fa sperare per il futuro delle rosse bolognesi.