Inizio di stagione in salita per Bagnaia, che a Losail finisce a terra all'11° giro, travolgendo Jorge Martín (fortunatamente entrambi i piloti ok): "Ho trovato solo nelle FP4 il feeling con la moto, oggi eravamo indietro, non eravamo a posto di setting ed elettronica. Siamo partiti sapendo che non avremmo potuto lottare per la vittoria ma pensavamo di essere a un livello superiore, non pensavamo di essere così indietro con la moto nuova", ammette Bagnaia intervistato da Antonio Boselli.