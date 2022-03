Non c'è solo la prima vittoria in MotoGP di Bastianini, le statistiche del primo GP del 2022 dicono chiaramente quanto sia stato unico e sorprendente rispetto al passato. Oltre alla Bestia sul podio Brad Binder e Pol Espargarò, 4° suo fratello Aleix: arriviamo a 16 podi totali. Marc Marquez, 5°, da solo ne ha ottenuti 99! E ancora: 17 giri in testa di Pol, più di quanti ne abbia fatti nei 135 gp corsi. Proseguendo con i focus su Ducati e Yamaha, ecco l'analisi in numeri del GP

Domenica bestiale a Losail: Enea Bastianini con la Ducati del team Gresini festeggia la prima vittoria in MotoGP, al suo secondo anno in top-class. Attraverso i social scopriamo meglio il pilota riminese (per tutti 'La Bestia' del Motomondiale) a cominciare dalle sue passioni: una gli rende il warm up una vera sofferenza... HIGHLIGHTS - LA DEDICA DI ENEA - L'EMOZIONE DI NADIA GRESINI

Bastianini, prima vittoria in MotoGP

Enea Bastianini è alla prima vittoria, non era mai andato in testa e si ritrova per la prima volta in testa al mondiale. Binder è al suo terzo podio (come Bastianini…) dopo le sue vittorie di Brno 2020 e Austria 2021, e dietro a loro Pol Espargarò, che è al suo ottavo podio. I conti sono presto fatti: tre vittorie e 14 podi in tre. Non solo: mettiamo sulla bilancia anche il quarto, Aleix Espargarò, ed i podi totali dei quattro salgono a 16…alle loro spalle, Marc Marquez, che da solo ne ha ottenuti ben 99!

Per finire, un ulteriore dato che conferma quanto sia stato diverso vedere lo svolgimento della gara: Pol Espargarò ha percorso più giri in testa in questo GP di Losail (17) di quanto abbia fatto nei 135 GP corsi in 8 anni in precedenza (10).