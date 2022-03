Dai test al Qatar: Aprilia, la crescita continua

Dopo un weekend tra i più veloci, Aleix Espargaró si è confermato in gara, a Losail, dove ha chiuso 4°. Solo 12° Vinales: manca all'appello ancora lui, ma se dovesse fare ulteriori progressi la Casa di Noale potrebbe diventare una delle principali forze del Campionato GP QATAR: HIGHLIGHTS Condividi

L'Italia ha dominato la gara d’esordio del motomondiale 2022 in Qatar. Nelle 3 categorie hanno vinto 3 piloti italiani, Bastianini, Vietti e Migno, che corrono per 3 squadre italiane: il nuovo Team Gresini, che non poteva augurarsi ritorno migliore in MotoGP scegliendo anche l'italianissima Ducati come moto, la new entry Mooney VR46 Racing, fondata da Valentino Rossi, e il team Snipers in Moto3. Non solo: ai piedi del podio c'è un'altra squadra italiana, che ha fatto la storia del motociclismo con 54 titoli mondiali: l'Aprilia.

Dai test alla gara La casa di Noale ha richiamato l’attenzione su di sé durante i test pre-campionato, e al primo GP le aspettative non sono state deluse. Dopo un weekend sempre tra i più veloci nelle prove libere e in qualifica, Aleix Espargaró si è confermato in gara, chiudendo quarto a poco più di 2 secondi da Bastianini.