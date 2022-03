Giorni di riflessione in casa Ducati, il doppio zero dei piloti ufficiali è un risultato che gli uomini di Borgo Panigale non si aspettavano. Sono tanti gli aspetti da affrontare, ma una cosa è stata già assodata, in questo inizio di mondiale sono state troppe le novità apportate sulla Gp22. Viene spontaneo chiedersi: perché innovare una moto che, come dimostrato da Bastianini, ha raggiunto un livello di performance molto elevato? Semplice, ogni moto nuova nasce per essere più guidabile e più potente di quella precedente. Non sempre il tempo per accordare le migliorie che influiscono l'una sull'altra è sufficiente.