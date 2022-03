La notizia più importante per Marc Marquez non è la nuova Honda o il quinto posto in gara su una pista mai amata dove, in carriera, ha conquistato sì 5 podi in MotoGp ma solo una vittoria nel 2014. La notizia più importante è che Marquez ha chiuso il fine settimana senza provare dolore al braccio e alla spalla destra. Non è un dettaglio, anzi, perché Marquez ha corso tutto il 2021 dovendo dosare le energie e preservando un braccio operato tre volte. La prestazione in Qatar non è stata certo esaltante ma non era questo l’obiettivo dell'otto volte campione del mondo, che a Losail ha sempre faticato anche prima della frattura all’omero destro.