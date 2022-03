Autore del tempo di 1'32.845, il ducatista è oltre la top ten nella combinata del venerdì del GP d'Indonesia, ma la fiducia al box non manca: "Il potenziale è estremamente alto e sono molto più competitivo rispetto alla prima gara in Qatar. Ci serve un po' di fortuna per le qualifiche: se dovesse piovere non sarà facile, perché avrò solo una possibilità di fare il time attack". Attenzione agli orari: qualifiche e gara alle 8, tutto il GP d'Indonesia è live su Sky

Il 21° posto nella classifica combinata dopo le prime due prove libere di Mandalika non preoccupa Bagnaia : "Dalle quarte prove libere del Qatar in avanti non abbiamo più toccato la moto , così ho potuto concentrarmi solo sul guidare. Il feeling era davvero buono e per la prima volta il passo era molto competitivo ". "Ho bisogno di ritrovare gli automatismi , modificare molto la moto mi impedisce di trovare il feeling migliore; adesso quello con l'anteriore e la frenata sono al livello dell'anno scorso", ribadisce il ducatista.

Dopo la splendida tripletta italiana a Losail nel primo appuntamento del 2022, il Motomondiale è pronto al debutto sulla pista di Mandalika (gli orari delle gare in programma domenica 20 marzo: Moto3 alle 5, Moto2 alle 6:20, MotoGP alle 8, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP) . Prepariamoci al meglio con questa guida pratica al circuito indonesiano, analizzato nei dettagli da Max Temporali

Domenica 20 marzo è in programma la prima storica gara di MotoGP sul circuito indonesiano, che fin qui ha ospitato soltanto i test prestagionali e la gara conclusiva del Mondiale Superbike 2021 (attenzione agli orari: Moto3 alle 5, Moto2 alle 6:20, MotoGP alle 8, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP). È un tracciato tortuoso, è stato da poco riasfaltato, ha un breve rettilineo, una curva via l'altra: conosciamolo meglio attraverso l'analisi tecnica in pista a cura di Max Temporali GP INDONESIA, LE PROVE LIBERE LIVE

"Le gomme posteriori che hanno portato mi danno più stabilità. Il potenziale è molto alto e sono molto più competitivo rispetto a quanto lo fossimo stati alla prima gara in Qatar. Non mi succedeva dall'anno scorso di stare nei primi tre con la gomma usata. Ci serve un po' di fortuna domattina con la pioggia: se dovesse piovere non sarà facile, perché avrò solo una possibilità di fare il time attack". No comment sull'abbassatore anteriore: "Non voglio scendere nei dettagli".