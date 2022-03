Ducati, a Mandalika può arrivare un poker storico

La vittoria di Bastianini in Qatar è la terza consecutiva per Ducati, dopo le due di Bagnaia nel finale del 2021. Un eventuale quarto successo in Indonesia sarebbe un record storico: nemmeno ai tempi di Stoner è mai arrivato un poker per la Rossa di Borgo Panigale. Non sarà semplice, perché sulla carta Mandalika non è un circuito favorevole per le Desmosedici. Domenica la gara della MotoGP in diretta alle 8 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

GP INDONESIA, LE PROVE LIBERE LIVE