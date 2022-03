'Turbo' Dixon si conferma e dopo l’ottimo esordio in prova, si prende anche la pole della Moto2 in Indonesia. Tiene a distanza Augusto Fernandez e soprattutto un ritrovato Sam Lowes, terzo e in cerca di conferme dopo il podio al debutto in Qatar (scintille e chiarimenti in piste tra l’inglese e lo spagnolo a fine turno per qualche episodio non ripreso dalle telecamere della tv). Seconda fila per il tailandese Chantra e Bo Bendsneyder, portacolori del team di casa, il Partamina Mandalika SAG. Apre la quarta fila Albert Arenas che ha rimediato a una scivolata a metà turno, risalendo fino al sesto posto. Il primo degli italiani è Celestino Vietti che ha fatto un piccolo passo indietro rispetto a quanto visto nelle libere, ma è pur sempre in una posizione buona per provare ad attaccare il podio. Tony Arbolino ha più o meno confermato le prestazioni delle prove prendendosi l’ottavo posto sullo schieramento, davanti a un ritrovato Simone Corsi.