Impressionante caduta di Marc Marquez nel warm up a Mandalika: lo spagnolo perde il controllo della sua Honda e viene sbalzato in aria, cadendo rovinosamente a terra. Dopo gli accertamenti in ospedale, al 7 volte iridato vengono riscontrati un trauma cranico e varie contusioni: giudicato 'unfit', deve saltare il GP di Indonesia. Puig: "Forte botta alla testa, deciso per precauzione"

Marc Marquez non prende parte al GP di Indonesia, seconda gara del Mondiale 2022. Il pilota spagnolo è stato protagonista di una terribile caduta nel warm up: sbalzato con un high side dalla sua Honda, ha picchiato violentemente la testa. Rialzatosi sulle sue gambe, seppur in stato confusionale, MM93 è stato trasportato per accertamenti in ospedale. Qui gli è stato riscontrato un trauma cranico e varie contusioni, soprattutto al braccio destro. Dopo qualche ora e altre consultazioni, Marquez è stato giudicato 'unfit' dalla commissione medica, nonostante l'esito negativo delle TAC a cui è stato sottoposto. Il catalano tornerà a Barcellona per ulteriori esami.