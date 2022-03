Vincitore in Qatar, 11° in Indonesia: dopo due gare Enea Bastianini guarda tutti dall'alto in MotoGP. Il pilota del team Gresini ha 2 punti di vantaggio su Binder e tre sul campione del mondo uscente, Quartararo. Italia in cima alla classifica anche in Moto2 (con Vietti) e Moto3 (con Foggia)

INDONESIA, VITTORIA DI OLIVEIRA