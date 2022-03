Le prime due gare della stagione, che hanno visto il trionfo di Bastianini in Qatar e di Oliveira in Indonesia, sono andate in archivio. Gli italiani hanno trovato il successo all'esordio, ma in entrambe le corse si è sentita la mancanza di Valentino Rossi. Il Dottore, invece, non ha sofferto l'allontanamento: "La MotoGp non mi manca - ha detto Valentino in un'intervista a Il Giornale -. È difficile da accettare l'addio alle moto, ma capisci che a 40 anni non hai più lo stesso killer instinct di quando ne avevi 25. Quando sali su una MotoGP bisogna farlo con un obiettivo perché non ha senso andare al 75%. Però è stata dura. Una decina di anni fa ero indeciso se smettere sulla cresta dell’onda e ritirarmi da campione oppure correre fino all'ultimo. Ho scelto la seconda. Ci tenevo molto a chiudere a Valencia in modo gioioso e ci sono riuscito. Il momento difficile è stato quando ho deciso di smettere, ora le gare le guardo dal divano di casa e faccio il tifo per i nostri piloti. Poi in pista c’è mio fratello, ci sono i miei amici. La prima gara l'ho vista in ospedale, con mia figlia Giulietta: è nata il venerdì delle libere. Com'è? Bella, simpatica. È tranquilla come me e Francesca. La desideravo ed era anche il momento giusto. Questa cosa casuale di smettere con le moto e diventare babbo è stata di un tempismo bellissimo. E Francesca è una grande mamma: quando mi ha detto di essere incinta, era proprio il periodo in cui stavo pensando di smettere. L’ho preso come un segno del destino. A chi dice che non mi sono ritirato prima per paura del futuro dico che si sbaglia. Io il futuro l’avevo già costruito da tempo: un’azienda di merchandising, la VR46, un team MotoGp, un’Academy per lanciare nuovi piloti, una pista di proprietà come il Ranch".