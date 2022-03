Pedrosa come Rossi: nuova avventura sulle 4 ruote

Non solo Valentino Rossi (atteso al GT World Challenge Europe 2022 con l'Audi del Team WRT): un altro ex protagonista del Motomondiale debutta sulle quattro ruote. Come annunciato su Instagram, Dani Pedrosa (campione del mondo in 125 nel 2003, in 250 nei due anni successivi) esordirà al fianco di Antonin Bega con il FFF Racing nel Lamborghini Super Trofeo, che potrete seguire live su Sky. Correrà con una Huracan ST Evo e come coach avrà Vitantonio Liuzzi

