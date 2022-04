Secondo successo in tre gare per il pilota del Mooney VR 46 Racing Team, trionfatore in Argentina davanti a Chantra e Ogura, 6° Arbolino. Ora Vietti ha un vantaggio di 21 punti su Canet e a +25 sul thailandese nella classifica del Mondiale

Celestino al settimo cielo. Sbaraglia la Moto2 regolando prima Aldeguer e poi Chantra. Lo spagnolo si è auto eliminato con un errore, il tailandese è stato un osso durissimo perché dopo essersi incollato alla moto del piemontese non gli ha dato tregua fino al traguardo. Vietti, scattato bene in partenza alla fine del primo giro era già secondo, mentre Aldeguer provava lo strappo. Al terzo giro l’errore che ha permesso a Celestino di riacciuffare lo spagnolo per poi passarlo al giro seguente. La prima parte della corsa è vissuta sul duello tra Fermin e Celestino. Il predestinato, il rookie delle meraviglie che scattava dalla pole position (a nemmeno 17 anni d’età) ha però buttato via tutto al settimo giro. Attacco aggressivo, troppo, all’interno della curva 13. Celestino entrato largo ha chiuso la porta, era davanti, poteva scegliere la traiettoria, il contatto ha messo fuori gioco lo spagnolo. Incidente di gara, secondo la direzione gara, nessuna polemica, solo lo sguardo amareggiato, al limite di un pianto nervoso, di Fermin al rientro al box.