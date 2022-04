4/7

Meglio del solito 7° Rins e 8° Mir, per le abitudini dei due queste sono prove buone anche se non eccezionali. Se riuscissero a partire bene e a gestire le gomme fino alla fine come sempre hanno fatto nelle ultime stagioni, ma non ancora in questa, potrebbe essere una bella occasione per la casa. I due sono piloti forti, esperti, bravi. Meno propenso agli errori Mir e quindi attacco a 2 punte, una campione del mondo, l’altra non ancora. Troppo presto, dopo soltanto 2 gare, una sul bagnato, per dire che le promesse dei test precampionato non sono state mantenute.