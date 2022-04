2/13

In MotoGP fermo Marquez, in difficoltà Quartararo, non c’è ancora un maschio Alfa: 3 gare 9 podi, 9 piloti differenti su quei gradini. Qualcosa di quasi unico. Nei campionati, anche se non ne guidiamo più le tre classifiche (ma soltanto quella della Moto2) siamo bravi e messi bene e comunque ai primi tre posti in MotoGP ci sono piloti che corrono con una moto europea e non giapponese. E domenica 10 c’è già Austin.