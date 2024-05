Caduta per Marc Marquez nel corso delle pre-qualifiche del GP di Francia a Le Mans, con il pilota Gresini che è scivolato a inizio sessione. Caduta che ha condizionato il planning previsto per la giornata dal pilota Gresini, che è dovuto tornare ai box e prendere la seconda moto. Lo spagnolo non è riuscito a centrare l'accesso al Q2 del sabato (ha chiuso con il 13° tempo) e sabato sarà costretto a passare dal Q1. Di seguito la fotosequenza dell'episodio

IL VIDEO DELLA CADUTA DI MARQUEZ