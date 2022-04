Dopo il risultato non esaltante in Argentina (10° al traguardo), il pilota del team Gresini Racing riparte da un buon 4° posto nel venerdì di Libere ad Austin: "Abbiamo cercato di resettare e di ripartire dalla nostra base. Ha funzionato, è un buon segnale in vista delle qualifiche. Ci sono due GP22 davanti a me? Non è una cosa che mi preoccupa". La gara della MotoGP domenica alle 20 su Sky

L’Argentina non era il massimo per te, qui ad Austin invece hai ritrovato una bella performance

"Ho fatto molto fatica in Argentina, non sono riuscito ad adattarmi al circuito. In gara è andata un po' meglio, ma non è bastato per fare un bel risultato. Qui ad Austin abbiamo cercato di resettare e di ripartire dalla nostra base. Ha funzionato, abbiamo fatto un bel lavoro, siamo sempre rimasti davanti, sia come passo sia come time attack, è un buon segnale in vista delle qualifiche".