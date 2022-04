Ducati punta alla pole: qualifiche alle 21:10 LIVE

Prestazioni livellate verso l’alto e 12 piloti racchiusi in un secondo. Nel venerdi del Texas tanti rider subito in palla con un finale di FP2 incandescente, quando tutti hanno montato la gomma soft per andare all'attacco del tempo. Johann Zarco ha chiuso primo nella combinata. Il pilota della Pramac ha preceduto Jack Miller con la Ducati ufficiale, che ha fatto un grande balzo in avanti nel pomeriggio dopo qualche piccolo cambiamento ciclistico. Bene il campione del mondo Fabio Quartataro, terzo davanti ad Enea Bastianini con la Ducati del Team Gresini. Fabio si dice consapevole delle difficiltá della Yamaha, soprattutto nelle piste dove c’è bisogno di potenza e velocitá di punta.