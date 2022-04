Marc Marquez rientra in pista e chiude 6° le prime due prove libere: "Venerdì dedicato a me stesso. Al risveglio ero nervoso, non avevo voglia di spingere troppo, ma poi ho iniziato la FP1 come sempre. Ho visto che ero veloce e mi sono rilassato. La Honda 2022 non sembra la mia moto, dobbiamo capire come intervenire nel setup per migliorare". La gara domenica alle 20 live su Sky

A meno di 20 giorni dal terribile volo nel warm up del GP d'Indonesia Marc Marquez è tornato in pista, affrontando le prime prove libere del GP delle Americhe. Come approcciarsi a una gara così delicata? "È stato difficile, ero sveglio già alle 5, anche un po’ nervoso, volevo cominciare ma allo stesso tempo non avevo voglia di spingere troppo. Ma poi, una volta iniziato il primo turno, poi l'ho fatto a modo mio, in modo aggressivo, andare all'attacco era il modo migliore per dimenticare. Ho spinto forte un giro e vedendo che ero veloce ho iniziato a lavorare più tranquillo, cercando le linee. Ho lavorato per me, era una giornata dedicata a me stesso, avevo bisogno di ritrovare la fiducia nella moto".