Il romagnolo scatterà dalla prima casella in Texas dopo un grande duello con Foggia, che partirà alle spalle di Migno. Out Alberto Surra che si è procurato una frattura alla scafoide dopo il brutto incidente di sabato mattina. Gli orari delle gare: Moto2 alle 18:20, MotoGP alle 20 e Moto3 alle 21:30, da seguire live su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Gran duello tra Migno e Foggia per la pole della Moto3. L'ha spuntata il romagnolo per un'inezia, con il romano fermatosi a 67 millesimi dalla prima casella in griglia, alla fine di un ultimo giro palpitante vissuto col fiato sospeso nel box di Andrea. Era nell'aria la sfida italiana in qualifica, possibile antipasto di un confronto tutto italiano per la vittoria in gara. Sfida che potrebbe riflettersi sulla classifica del Mondiale dal momento che il diretto avversario di Foggia, Sergio Garcia, trionfatore nel GP d’Argentina, è finito distante, in quinta fila con il quindicesimo tempo. Ma è la condizione dei due connazionali a lasciare aperto il pronostico perché entrambi hanno trovato subito il passo giusto con la pista texana, la confidenza che serve su un tracciato dove si è corso poco negli ultimi anni e dove non è scontato ritrovare subito le traiettorie vincenti. Oltretutto l’ultima volta, lo scorso ottobre, i piloti della Moto 3 avevano corso in una situazione drammatica a causa dello spaventoso incidente che aveva coinvolto Acosta, Alcoba e lo stesso Migno. Guardando alla partenza di domenica, entrambi hanno un buon ritmo per gestire la corsa.