Dominatrice delle qualifiche (cinque moto nelle prime cinque posizioni in griglia) Ducati cerca conferme nell'atto decisivo del weekend di Austin: alle 20 live su Sky Sport MotoGP si corre il quarto GP della stagione. Martín dalla pole, alle sue spalle Miller e Bagnaia, in seconda fila Zarco e Bastianini. La Yamaha di Quartararo, sesto in griglia, è l' "intrusa" della seconda fila HIGHLIGHTS - GRIGLIA - SUPER RACE WEEKEND SU SKY Condividi

In Texas il rodeo delle qualifiche ha un solo dominatore. È la Ducati, che non ha fatto sconti ad Austin. I nomi dei cowboy provenienti da Spagna, Australia, Italia e Francia sono: Jorge Martín, Jack Miller, Pecco Bagnaia, Johann Zarco ed Enea Bastianini. Per la prima volta nella storia del Motomondiale cinque moto di Borgo Panigale nelle prime cinque posizioni mentre per la terza volta dopo Misano e Valencia dello scorso anno la prima fila è tutta Ducati. Statistiche pesanti, frutto della nutrita schiera di moto clienti che vanno forte tanto quanto, anzi di più ed è un buon tema, di quelle ufficiali.

Ducati ufficiali in prima fila Statistiche Ducati on fire: i numeri di un sabato storico Se Martinator nel giro secco ha picchiato duro per la sesta volta in carriera e la seconda quest’anno trovare Miller e Bagnaia lì davanti ha un valore ulteriore. I due rossi in prima fila ci aiutano a capire che il potenziale per ristabilire valori e voleri c’è, eccome…Bastianini poteva essere anche più avanti, se non fosse scivolato nel primo attacco al tempo. Con gomma soft al posteriore e hard all'anteriore il passo gara per chi parte davanti è buono, ma è vietato pensare a una sfilata o parata.

Quartararo 6°, Marquez 9° Honda Marquez: "Stanco più di testa che fisicamente" Quartararo, caduto nelle quali e sesto, così come i due della Suzuki Mir e Rins, che partono in terza fila assieme a Marc Marquez non ci stanno a fare da spettatori. Per la Ducati é anacronistico pensare ad una sorta di "gioco di squadra" con con tre team diversi coinvolti e soprattutto con un campionato appeno iniziato e molto equilibrato. Di certo i cinque gauchos battaglieranno tra loro ma, pensiamo in modo intelligente e pulito. Come è scritto nelle regole dei migliori western.