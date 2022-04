Quartararo sul futuro: "Deciderò entro l'estate"

Settimo domenica ad Austin, quinto nel Mondiale con 44 punti (in vetta c'è Bastianini a quota 61), Quartararo sottolinea: "Ci manca velocità, enorme differenza con gli altri". Sul futuro: "Non so dove sarò l'anno prossimo. In ogni caso la situazione non si deciderà tra molto, credo si deciderà tutto entro l'estate". Prossimo appuntamento nel weekend del 22-24 aprile a Portimao, GP del Portogallo live su Sky BASTIANINI LIVE A SKY - CLASSIFICA Condividi

Il 13-15 maggio appuntamento con il GP di Francia, sarà l'ultimo su Yamaha per Fabio Quartararo? Il Diablo ha tagliato corto parlando del suo futuro, in occasione di un evento legato alla gara di Le Mans: "Onestamente, non so dove sarò l'anno prossimo. Il mio futuro si deciderà tra non molto. Quanto tempo? Non lo so, ma penso prima dell'estate".

"Ci manca velocità, differenza enorme con gli altri" L'intervista Quartararo: "Honda? Una cosa a cui pensare" "Sappiamo benissimo che ci manca velocità, spero che possiamo migliorare perché la differenza con gli altri è enorme. E' difficile entrare in gara sapendo che non lotteremo per la vittoria e perché. Per ora siamo stati davvero solo su circuiti con molti rettilinei, a parte l'Indonesia, non vedo l'ora di scendere in pista su un tracciato con qualche rettilineo in meno...".