Il Motomondiale arriva in Europa, questo weekend si corre a Portimao. Bagnaia è "carico e pronto": "Sia in Argentina che in America siamo tornati a lavorare come lo scorso anno, riuscendo finalmente a fare passi in avanti ed a ritrovare le sensazioni a cui ero abituato in sella alla mia Desmosedici. Purtroppo ad Austin non siamo riusciti ad andare oltre al quinto posto, peccato, in gara ci è mancata un po' di velocità". Cosa aspettarsi dal GP del Portogallo? "Lo scorso anno siamo riusciti ad andare forte qui (pole, vittoria e giro più veloce in gara, ndr): questo è estremamente positivo, ci permetterà di trarre un bilancio del lavoro fatto fino ad ora e capire dove dobbiamo ancora migliorare", aggiunge il pilota della Ducati.