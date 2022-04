Il Motomondiale trova pioggia e vento al suo sbarco in Europa. Portogallo, paese del sole, dà un freddo benvenuto ai ragazzi della Moto3. Sabato le condizioni potrebbero migliorare ma intanto sono i protagonisti del Mondiale a soffrire di più le incognite del meteo. Dennis Foggia, leader del campionato, notoriamente poco a suo agio sul bagnato, ha chiuso la prima giornata al diciannovesimo posto. Garcia, suo diretto avversario, ha fatto poco meglio: quattordicesimo. Sul finale del secondo turno molti piloti sono rimasti fermi ai box: condizioni proibitive e rischi alti. Così la classifica del venerdì mostra non poche sorprese: Mario Aji, Honda Asia, indonesiano, se l’è cavata meglio di tutti. Il primo posto per ora è suo, davanti al brasiliano Diego Moreira, che nonostante le sue origini ha lasciato a casa senza problemi il sole e il mare del suo paese. In prima fila è finito col terzo tempo Riccardo Rossi, primo di una pattuglia di italiani per ora in attesa di tempi migliori. Nemmeno Andrea Migno che col bagnato ha una discreta confidenza è riuscito a far meglio dell’undicesimo posto, comunque dentro la top 14 che significa accesso diretto alla Q2.