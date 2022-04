Aggiornamento importante a Portimao per quanto riguarda l’abbassatore posteriore dell’Aprilia. Ha un nuovo comando in stile "mountain bike", introdotto sia come praticità sia per la dinamica: l’obiettivo è far abbassare di più la moto rispetto al modello precedente. La specifica è stata provata sulla moto del collaudatore Lorenzo Savadori, wild card nel GP del Portogallo. Domenica 24 aprile la gara della MotoGP alle 14 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

