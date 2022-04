Ventesimo nella classifica combinata dopo le prime due prove libere con il crono di 1:52.061 (Marc Marquez, il migliore, ha chiuso in 1:50.666), Fabio Quartararo a Portimao ha le idee chiare su cosa manchi ora alla Yamaha. E non è la mancanza di gip, come ha invece sottolineato Dovizioso nei giorni scorsi: "Non sono d’accordo con lui. Se parli con qualsiasi pilota ti dirà che vuole più grip, è chiaro, perché è con questo che vai più veloce. Ma io conosco molto bene la Yamaha, ho grande esperienza sulla M1 e sono convinto che il problema non sia questo: il nostro problema è la potenza. Potete chiedermelo 20 volte, non cambierò mai la risposta. Ad Austin perdevo un secondo nei due rettilinei. In Yamaha devono essere più aggressivi per il motore e per la potenza".