Brutta caduta per Marquez nelle Libere 3: è il primo incidente per lui dopo l'infortunio in Indonesia. Nessuna conseguenza per lo spagnolo, che poi è costretto a rinunciare al proprio giro lanciato in qualifica, a causa di una bandiera gialla durante il time attack: "A inizio qualifica andavo piano, visto quello che è successo in Q1 con tante cadute brutte, di quelle che fanno male". Il pilota Honda partirà 9°, domenica 24 aprile la gara della MotoGP alle 14 LIVE su Sky

Sabato complicato per Marc Marquez a Portimao. Durante la terza sessione di prove libere lo spagnolo finisce a terra, sbattendo la testa (per fortuna senza coneguenze). È la prima caduta dal terribile incidente in Indonesia . Riesce comunque a qualificarsi per il Q2, ma quando sta facendo il time attack è costretto a rinunciare al giro a causa della bandiera gialla (causata dalla caduta del compagno di box Pol Espargaró). Il risultato è che Marquez partirà dalla nona casella nel GP del Portogallo, che scatta domenica 24 aprile alle 14 (diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno).

"Ho aspettato la fine per spingere"

Marquez commenta così al microfono di Sky il 9° posto ottenuto nelle qualifiche di Portimao: "A inizio qualifica andavo piano, visto quello che è successo in Q1 con tante cadute brutte, di quelle che fanno male – spiega Marquez –. Ho aspettato la fine per spingere, perché sapevo che le condizioni della pista sarebbero migliorate, ma quando aspetti la fine c’è il rischio di prendere una bandiera gialla come successo a me. A quel punto ho rallentato, ma sono riuscito a fare comunque un buon giro, sono contento per la velocità. Cambiare la formula con una superpole per i primi dieci? Quando vedevo la superpole in Superbike non mi piaceva, per me è noiosa. Puoi essere sfortunato, come successo oggi a me, ma questa è la modalità più sicura per tutti".