La Moto3 apre la giornata a Portimao: gara alle 12.20, Oncu dalla pole seguito da Anji e Fellon, 7° Riccardo Rossi. Il leader del Mondiale Foggia scatta dalla 12^ posizione. Alle 14 scendono in pista i piloti della MotoGP, Moto2 alle 15.30. Tutto lo spettacolo dal Portogallo è live su Sky Sport MotoGP (canale 208), top-class anche su Sky Sport Uno. E la F1 è a Imola: GP alle 15 live su Sky

L'attesa è finita, è il giorno del GP del Portogallo: appuntamento con le 3 classi del Motomondiale, live su Sky Sport MotoGP (canale 208).

Si comincia con la Moto3: gara al via alle 12.20. Alle 14 tocca alla MotoGP (anche su Sky Sport Uno), chiude alle 15.30 la Moto2.

Ma oggi non c'è solo il Motomondiale: F1 a Imola, il GP del Made in Italy è live su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Superbike ad Assen per il secondo round della stagione, che potete godervi live su Sky.

Partiamo con la Moto3: in pole c’è Dennis Oncu, che ha centrato la prima piazzola per la seconda volta in carriera.

Al fianco di Oncu Mario Aji e Lorenzo Fellon, in seconda fila Tatay, Suzuki e Garcia.

Ottime notizie per l'Italia da Riccardo Rossi, 7° al via, quattro posizioni più sotto c'è Migno. 12° in griglia il leader del Mondiale, Foggia.

Chi occupa la vetta della classifica piloti è ancora più dietro in Moto2: Vietti è chiamato a una super rimonta, parte dalla 13^ casella.

In Moto2 ad scattare dalla prima fila sono Canet, Beaubier e Dixon. 4° Arbolino, seguito da Fernandez e Lowes.