Quartararo stravince a Portimao e balza in cima alla classifica del Mondiale a quota 69, a pari punti con Rins. Il team manager Yamaha: "Ha fatto una gara perfetta. Il nostro campionato inizia ora". Sul futuro del pilota francese: "Ne stiamo parlando, speriamo vada tutto bene. Sono ottimista, deve restare con noi". E settimana prossima si torna in pista a Jerez: GP domenica alle 14 live su Sky

Il team manager Yamaha, Lin Jarvis, si gode Quartararo, che domina a Portimao e sale in testa al Mondiale a pari punti con Rins: "Fortuntamente il tracciato portoghese era favorevole alla nostra M1 , soprattutto per lo stile di guida di Fabio . Riusciva a fare la differenza in entrata di curva, ogni volta nel quarto settore abbiamo preso 2-3 decimi".

"Quartararo deve restare in Yamaha"

Quartararo sul futuro: "Deciderò entro l'estate"

"Quartararo ha fatto una gara davvero perfetta, sinceramente non vedo l'ora che arrivi il GP di Jerez, in programma domenica prossima. Il nostro campionato è iniziato adesso", ribadisce Jarvis. Sul futuro di Quartararo, che nelle scorse settimane ha dichiarato di non sapere ancora con chi correrà l'anno prossimo ("Deciderò entro l'estate"): "Speriamo che vada tutto bene, ne stiamo parlando con il pilota. Sono ottimista, Fabio deve restare in Yamaha".