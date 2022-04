Buone notizie stando alle statistiche, in vista del GP di Spagna: Baldassarri, Marini, Bastianini e Di Giannantonio, dal 2018 solo italiani per primi al traguardo in Moto2 a Jerez. In Moto3 puntiamo a raggiungere la Spagna, in vantaggio 4-3. Gli orari delle gare, tutte live su Sky: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

Il bilancio tricolore a Jerez in Moto2 è più che lusinghiero, è da record. Dal 2018 in avanti qui hanno vinto solo gli italiani: Baldassarri nel 2018 e 2019, Marini e Bastianini nel 2020 e Di Giannantonio l'anno scorso. Sarebbe facile dire che è la sequenza record per Jerez in Moto2, visto che si sono corse qui 13 gare, ma il dato più interessante per noi è che in nessun altro circuito abbiamo vinto così tanto negli ultimi 4 anni. Certo, il doppio GP del 2020 aiuta, ma comunque 5 su 5 è un dato stellare. Negli altri tracciati, nello stesso intervallo temporale, abbiamo vinto al massimo 3 volte (Losail, Misano, Rio Hondo, Spielberg), anche in quelli in cui abbiamo già corso nel 2022. Alla cinquina succitata bisogna aggiungere il successo di Iannone nel 2011, per un 6 a 4 nei confronti della seconda nazione più vincente qui, la Spagna, il cui ultimo successo risale al 2017 con Alex Marquez.

In Moto3 per il pareggio

Se in Moto2 siamo irraggiungibili per vittorie a Jerez, in Moto3 abbiamo un solo successo di svantaggio nei confronti della nazione più vincente qui, la Spagna: 3 a 4. Le nostre vittorie sono firmate Fenati (2012 e 2014) e Niccolò Antonelli (2019), mentre gli spagnoli hanno vinto con Vinales (2013), Canet (2017), Arenas (2020/1) e Pedro Acosta (2021).

Gli unici vincitori e gli unici a ripetersi

Scorrendo l'albo d’oro delle due classi a Jerez, troviamo solo due doppi vincitori nelle rispettive categorie di appartenenza attuali: si tratta di Sam Lowes, vincitore in Moto2 nel 2016 e Tatsuki Suzuki, in Moto3 nella seconda gara del 2020. Contro di loro un dato che vede solo due piloti in grado di ripetersi qui, uno per classe, ed entrambi italiani. Lorenzo Baldassarri (2018 e 2019) è stato l'unico a vincere due volte a Jerez in Moto2 e Romano Fenati (2012 e 2014) l'unico a farlo in Moto3. Jerez infine, è ancora alla ricerca di un pilota in grado di vincere sia in Moto2 che in Moto3: 24 gare corse nelle categorie minori, 22 vincitori diversi.