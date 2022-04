Se per il record di podi non c'è storia di fronte ai 7 collezionati da Valentino, il GP di Jerez potrebbe regalarci un record al sabato: per ora in vetta ci sono Rossi e Lorenzo a quota 5, ma Fabio Quartararo è in agguato a 4. È un circuito speciale per lui: qui festeggiò la prima pole in top-class nel 2019. Ducati cerca il tris dopo le vittorie di Capirossi nel 2006 e Miller nel 2021: analizziamo tutti i numeri in vista della gara, live domenica su Sky

L'anno scorso alla Ducati è riuscita un'impresa doppiamente storica a Jerez: hanno interrotto un duopolio di vittorie Honda/Yamaha qui lungo 14 anni e 15 gare (nel 2020 ci fu un doppio GP) e lo fecero nel miglior modo possibile, centrando la doppietta con Jack Miller e Pecco Bagnaia. Fu grande festa per Ducati: Miller vinse il suo secondo GP a quasi 5 anni dal primo e Pecco andò in testa al mondiale per la prima volta in carriera. Non solo: per la prima volta la Ducati riuscì a mettere a segno una doppietta già alla quarta gara di campionato.

Per Ducati ora l'imperativo è allungare il break, centrando la terza vittoria a Jerez dopo Capirossi nel 2006 ed il suddetto Miller l’anno scorso. Un bottino che impallidisce di fronte a Honda e Yamaha. Honda qui ha vinto 22 volte, un record assoluto per un costruttore in un solo circuito, e Yamaha è in doppia cifra a quota 10.