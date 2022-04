Alle 21.45 questa sera primo passaggio di "Rossi e Pedrosa, piloti per sempre", speciale realizzato in occasione del debutto di Valentino a Imola nel GTWC Europe e di Dani Pedrosa nel Lamborghini Super Trofeo Europa. Con Sandro Donato Grosso abbiamo raccolto le loro emozioni e le loro sensazioni in un weekend di gara davvero unico per loro. E questa settimana torna la MotoGP: GP di Spagna domenica alle 14 live su Sky

MOTOGP 2022, MONDIALE SENZA PADRONE