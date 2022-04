Se la gara di Portimao fosse stata la prima del calendario, non ci sarebbero stati dubbi su chi puntare per il titolo mondiale. Il binomio Quartararo-Yamaha è stato semplicemente imbattibile ; peccato che nelle precedenti quattro gare la storia sia stata molto diversa . Quartararo ha sempre guidato al massimo, lottando anche quando tecnicamente la sua Yamaha è risultata inferiore alla concorrenza, ma è un tratto comune di questo inizio di campionato. Solo Enea Bastianini è riuscito a vincere due gare , in Qatar e negli Stati Uniti, ma anche lui nelle restanti tre ha faticato addirittura con una doppia caduta a Portimao. Se poi aggiungiamo che in Indonesia su pista bagnata ha vinto inaspettatamente Miguel Oliveira su Ktm e in Argentina c’è stato lo splendido exploit di Aleix Espargaró su Aprilia si deduce che questo è un Mondiale imprevedibile .

Classifica corta, anche Bagnaia e Marquez in corsa

La classifica

Quartararo in vetta a pari punti con Rins

Lo stesso Pecco Bagnaia, considerato uno dei favoriti alla vigilia della stagione, ha faticato non poco anche complice la caduta e un infortunio alla spalla destra che lo ha condizionato in Portogallo. Per non parlare dell'otto volte campione del mondo Marc Marquez, che è alle prese con una condizione fisica e tecnica ancora non ottimale, il risultato di tutta questa situazione è che la classifica è corta. Quartararo e Rins sono in testa con 69 punti ma proprio Bagnaia e Marquez sono in corsa nonostante i 38 punti di distacco considerato il calendario più lungo di sempre con 21 gare. Certo che se sulle piste europee, Quartararo e la Yamaha confermeranno queste prestazioni, l'equilibrio potrebbe decisamente rompersi.