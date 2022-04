Punto di riferimento per tutti al Motomondiale, dalla Clinica Mobile del dottor Zasa facciamo il punto con Sandro Donato Grosso su come stanno alcuno piloti, da Bagnaia a Bastinini dopo le recenti cadute. Domenica le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14. Tutto in diretta su Sky, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8

GP JEREZ SU SKY: GUIDA TV - TUTTA LA CONFERENZA PILOTI