Con Vera Spadini a curiosare nella cucina Suzuki a Jerez de la Frontera per scoprire cosa mangia l'attuale leader del Mondiale (con Quartararo). Domenica le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14. Tutto in diretta su Sky, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8

GP SPAGNA LIVE - GUIDA TV - TUTTA LA CONFERENZA PILOTI