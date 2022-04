38 punti separano i due inseguitori da Quartararo, che però è atteso da quattro piste che negli ultimi due anni gli hanno regalato podi e vittorie. Il primo questo weekend a Jerez, attenzione agli orari delle gare in programma domenica: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14. Tutto in diretta su Sky, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8

