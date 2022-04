FOTO E VIDEO

Guido Meda nel box dell'Aprilia, accanto alla moto di Maverick Vinales, per svelarci tutto quello che c'è da sapere sui manubri delle MotoGP. Tasti, colori, leve e tanto altro: ecco cosa come sono fatti (e cosa deve fare un pilota). Domenica le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14. Tutto in diretta su Sky, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8 GP SPAGNA LIVE - COSÌ È IL MANUBRIO DELLE MOTOGP: VIDEO