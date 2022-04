Al termine delle Libere di Jerez è scaturito un botta e risposta a distanza tra Aleix Espargaró e Marc Marquez, con lo spagnolo dell'Aprilia che accusa il connazionale di attendere fermo in mezzo alla pista per "rubargli la scia". La risposta del pilota Honda: "Aleix si lamenta di tutto, è la natura delle moto. Quando andavo forte erano gli altri ad attaccarsi a me". Le gare domenica: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14. Tutto in diretta su Sky

Una cosa è sicura, non è la prima volta e non sarà l’ultima. Prendere la scia di un pilota più veloce per migliorare il tempo è pratica diffusa: in Moto3 succede a ogni turno, ma in MotoGP fa quanto meno sorridere, perché i fuoriclasse dovrebbero dare l’esempio. Marc Marquez, invece, non se ne meraviglia, anzi la definisce una pratica comune e accettata. "E’ sempre stato così e sempre accadrà", ha detto replicando alle accuse di Aleix Espargaró, oggetto delle sue eccessive "attenzioni" in pista, durante le Libere 2 a Jerez. Dure le parole del pilota Aprilia, raccolte dai colleghi di Marca: "E’ incredibile cosa sta facendo Marquez. Era fermo in mezzo alla pista ad aspettare. Per un minuto… gli ho fatto segno di andare, ma lui, niente. Ma la direzione gara gli permetti di fare quello che vuole? È normale che un pilota che ha vinto otto titoli passi un minuto ad aspettare che passi un’Aprilia? Ho perso la concentrazione, ecco perché sono tredicesimo. Non ti dà spazio, ti si attacca allo scarico, così non riesci a concentrarti… Oggi ha fatto quasi cadere mio fratello, si sono scontrati alla curva 13, e ha ostacolo anche Gardner e Oliveira. Non mi sembra molto normale".