Bastianini: "Mai stato così veloce il venerdì"

Enea Bastianini parte alla grande con un secondo tempo piazzato nel venerdì di Jerez: "Non sono mai stato così veloce nelle prime libere, ma devo trovare buone sensazioni anche con la gomma media. Su questa pista si scoprono le carte e Quartararo ha un passo incredibile". Le gare domenica: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14. Tutto in diretta su Sky, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8

"La mano va meglio ma è ancora un po' dolorante"

"Con l'antidolorifico la mano va meglio, ma in generale è ancora dolorante. Con la gomma media non sono andato veloce come speravo, mente con la soft sono riuscito a guidare come volevo. Abbiamo fatto una modifica ed è migliorata la situazione, siamo riusciti a fare un buon 'time attack'. Per ora il feeling è positivo, ma non è alla grande. Non ho ancora avuto le sensazioni del Qatar e di Austin. Fatico ancora a usare il davanti, la mia caratteristica principale. Non sono mai stato così veloce al venerdì, ma devo avere buone sensazioni anche con le gomme medie, che saranno quelle utili in gara. A Jerez si scoprono le carte, Quartararo è stato incredibile, ha un passo che fa la differenza. Ma è solo venerdì, in tanti si devono sistemare. Sabato sarà una giornata ancora diversa".