Entra nel vivo il mercato piloti, dove tiene banco il futuro di Jorge Martin ed Enea Bastianini. Max Biaggi è sicuro: "Martin andrà in Ducati ufficiale al 99%". Carlo Pernat, manager del pilota italiano: "La scelta verrà fatta entro giugno, la partita è aperta". Le gare domenica a Jerez: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14. Tutto in diretta su Sky, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8

Il mercato piloti entra nel vivo in vista del Mondiale 2023. In gioco il futuro di Jorge Martin ed Enea Bastianini. Lo spagnolo del team Pramac sembra vicino all'approdo alla Ducati ufficiale, in base a quanto dichiarato da Max Biaggi al microfono di Antonio Boselli: "Sulla questione Martin, lo dò al 99% in Ducati. Secondo me nel suo caso non esiste alcuna opzione della Pramac. Lui è già in rosso. Magari non verrà ufficializzato, ma ne sono certo. Spero anche in una buona situazione per Bastianini, perchè faccio il tifo per lui".