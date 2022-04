Riscatto di Marc Marquez nelle qualifiche di Jerez, dove l'otto volte campione del mondo centra il 5° tempo: "Al momento la nostra posizione è dalla quinta alla decima piazza. Ho vinto campionati con moto peggiori di questa, ma per la gara non siamo in grado di puntare al podio". Domenica 1° maggio la gara della MotoGP alle 14 in diretta su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

"Non siamo in grado di lottare per il podio, difficile finire in Top 5"

"Il 19° tempo delle libere non era veritiero, ma non lo è nemmeno il 5° delle qualifiche. Al momento mi sento tra la quinta e la decima piazza. Ho vinto campionati con moto peggiore di questa. I risultati sono la somma di tante cose: la moto, la squadra, il pilota. Il mio problema è che non capisco il limite sull'anteriore. Sono molto prudente per non cadere e questo mi fa essere costante ma non veloce. Quando ero dietro a Quartararo e Bagnaia ho capito che erano più veloci di me. Non sono in grado di lottare per il podio, sarà difficile entrare tra i primi cinque".