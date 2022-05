Partito 11°, il pilota del team Gresini chiude il GP di Spagna 8° e scivola a -20 in classifica dal leader Quartararo: "Ho corso in difesa, era fondamentale raccogliere punti preziosi nel Mondiale. In generale il weekend è stato complicato da venerdì, poi in gara non sentivo la moto mia. Resto fiducioso, torneremo protagonisti a Le Mans". Domani i test di Jerez, il 15 maggio il GP di Francia live su Sky

A volerlo guardare con una buona dose di ottimismo il bicchiere di Enea Bastianini è mezzo pieno. Gara incolore (solo 8° al traguardo) ma punti preziosi in campionato, dove aumenta il distacco dal Quartararo ma con un calendario ancora lungo e una terza posizione da cui lanciare la rincorsa. "Una gara sbagliata ci può stare - racconta al microfono di Antonio Boselli il romagnolo del team Gresini -. Oggi abbiamo corso in difesa ed era fondamentale portare punti a casa dopo la caduta di Portimao". Certo, resta la delusione per un feeling inutilmente cercato per tutto il weekend. "Non sono mai stato veloce, l'ho capito fin da venerdì perché non mi trovavo con le gomme da gara". La scivolata in qualifica ha complicato tutto. In gara è scattato dalla quarta fila, ha chiuso ottavo dopo il duello finale con Bezzecchi, ma alla vigilia Enea voleva di più. Poteva anche andare peggio, a ben vedere. "Ho provato ad agganciarmi in gara, ma l’anteriore si chiudeva, poi ho visto Bezzecchi e ho provato a passarlo. Ce l'ho fatta, ma non posso dirmi soddisfatto dell’ottavo posto". Restano le considerazioni sulle difficoltà tecniche patite a Jerez. "Non sentivo la moto mia, è stata una corsa strana, mi andava via davanti e dietro ondeggiava quando acceleravo, vorrei andare via di qua dopo aver capito che cosa è successo". Sul suo futuro Enea resta comunque ottimista. "Il campionato è lungo. Sono ancora terzo, anche se questo dice poco. Certo, Pecco ha fatto una gran gara, la sua Desmosedici ha fatto un bel passo avanti, ma a Le Mans cambierà di nuovo tutto. E noi torneremo di sicuro protagonisti".