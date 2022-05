Bella gara a Jerez per l'esordiente Bezzecchi: chiude al 9° posto, superato all'ultimo giro da Bastianini. "Mi sono divertito molto - dice il pilota Mooney VR46 -. Ero un po' nervoso per la partenza, ma ho sentito Valentino Rossi per capire dove migliorare, sono contento perché sono riuscito a partire bene". Prima dell'intervista, Bezzecchi riceve una telefonata in diretta. È la mamma: "Marco è stato fantastico: guardo le gare da sola con ansia, ma faccio un gran tifo"

BEZZECCHI: "HO SEGUITO I CONSIGLI DI ROSSI"