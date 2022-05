Marc Marquez dà spettacolo a Jerez: stacco in partenza, doppio sorpasso su Miller e soprattutto salvataggio come ai vecchi tempi nel finale della gara alla curva 13, quando riesce a ritirare su la moto con un numero acrobatico,, quando il ginocchio è già a terra. Podio mancato per un soffio: l'otto volte campione del mondo chiude 4°. Domani i test, il 15 maggio il GP di Francia live su Sky

In un gran premio monocorde e vissuto sulla volata in tandem della coppia Bagnaia-Quartararo, c'ha pensato Marquez ad accendere il tifo delle tribune di Jerez. Il catalano non è al meglio, litiga con la sua Honda e con un braccio destro ancora un po' malandato, in prove e in qualifica suda sette camicie (e ricorre al poco onorevole espediente, per un campione così blasonato, di rubare le scie agli altri), ma in gara si trasforma.