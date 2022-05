Bagnaia è tornato, come testimonia la pole da record a Jerez. Ma per dimostrare di poter lottare per il titolo, Pecco deve provare a vincere il GP di Spagna, circuito dove Quartararo è sempre andato fortissimo. Anche l'Aprilia proverà a salire sul podio con Aleix Espargaró, che parte 3°. Bastianini, 11° in griglia, è costretto a una super rimonta. Domenica 1° maggio la gara della MotoGP alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

LA POLE DA RECORD DI BAGNAIA