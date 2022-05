Un ritiro inaspettato per tutto il team

gli scenari

Nessuno nel team si aspettava una notizia del genere, che ha scioccato non solo i diretti interessati, ma tutto il mondo della MotoGP. Le ragioni vanno ricercate nel contesto economico deteriorato da due anni di pandemia, rimane però lo sconcerto per il futuro di decine di persone che lavorano nel team, gente che ha dedicato tempo, lavoro e una passione smisurata, plasmando una squadra che ha vinto un Mondiale nel 2020 con Mir e che è un riferimento per tutti nel paddock. I due piloti Joan Mir e Alex Rins non faticheranno a trovare una sistemazione, soprattutto il primo (che è il candidato ideale per essere affiancato a Marc Marquez in Honda). Ma viene difficile pensare al mercato piloti, in un momento così difficile per tante persone.