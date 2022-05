La Suzuki lascerà la MotoGP, Mir verso la Honda

La Suzuki lascerà la MotoGP al termine della stagione in corso. Nel paddock è in arrivo l'effetto domino di questa notizia, dato che il mercato piloti adesso entrerà nel vivo: Rins e Mir, entrambi in scadenza di contratto, saranno svincolati dopo il Mondiale 2022. Mir prenderà il posto di Pol Espargaró e farà quindi coppia con Marc Marquez nella Honda ufficiale. Il futuro di Rins, al momento, appare ancora incerto

Il paddock del Motomondiale sta per vivere un importante cambiamento. Secondo quanto riporta motorsport.com, al termine della stagione in corso la Suzuki lascerà la MotoGP. Di conseguenza i due piloti del team, Alex Rins e Joan Mir (entrambi in scadenza di contratto) si libereranno dopo il Mondiale 2022. Mir sembra avere già trovato una moto per il prossimo anno, stando a quanto riportano i colleghi di motorsport.com: prenderà il posto di Pol Espargaró e farà quindi coppia con Marc Marquez nella Honda ufficiale. Più incerto il futuro di Alex Rins.