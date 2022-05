Espargaró-Aprilia, storia di un riscatto

Alchimia perfetta tra il pilota spagnolo e il team di Noale, dopo sei gare ad appena 7 punti dal leader del Mondiale Quartararo. Il titolo sembra ancora un sogno troppo grande, ma una cosa è certa: ora non lo rincorrono più dalle retrovie, è più vicino, iniziano a sentirne il profumo. Prossimo appuntamento a Le Mans: GP di Francia il 15 maggio in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Il bottino di Aprilia e di Aleix Espargaró dopo 6 gare è qualcosa che probabilmente nessuno si sarebbe aspettato. Tre podi – di cui una vittoria- e solo sette punti di distacco dalla vetta della classifica mondiale. Dopo aver conquistato il terzo posto a Jerez dimostrando di essere più veloce di Marquez e Miller, Aprilia ha perso le concessioni di cui godeva da quando era rientrata in motoGP nel 2015. Per lo spagnolo è un onore , significa che finalmente la RS-GP è all’altezza delle altre moto e può lottare ad armi pari contro i suoi rivali.

Come Joe Roberts che poi, nel secondo via dopo la bandiera rossa e con soli 7 giri e 18 piloti al via ha stravinto tenendo un passo che sembrava esagerato perfino a un mago del bagnato come Mattia Pasini e Celestino Vietti, che è arrivato ottimo secondo rimpolpando di molto il suo vantaggio in classifica (ora sono 34 punti su Ogura).

In questo caso, parlando soltanto del giorno della gara, in Moto2 si sono stesi in 11 praticamente insieme su una curva che il giro precedente era umida e quello dopo bagnata. Detto che è andata bene che nessuno si sia fatto davvero male, la situazione ha aiutato chi stava dietro ai primi e che ha visto da abbastanza lontano cosa stava succedendo.

Un weekend difficile quello portoghese, prima europea del mondiale 2022 . Vento forte e pioggia hanno complicato le cose un po’ a tutti. Poi, come sempre, c’è chi in situazioni così ci sguazza (letteralmente) e chi invece ne viene sommerso e c’è chi si trova casualmente nel posto giusto al momento giusto.

Quartararo sfrutta al meglio la sua partenza in 5^ posizione, si libera prestissimo degli avversari con moto più veloci sul dritto e riesce a fare la gara che sognava: da solo, senza nessuno che lo costringesse a staccate tremende o traiettorie meno fluide. Insomma, gara perfetta. Ducati, serve (in fretta) un vero leader. Bene Suzuki, molto bene Aprilia: le pagelle del GP del Portogallo di Paolo Beltramo

Espargaró sta vivendo un sogno dal quale non vuole svegliarsi, dopo più di 15 anni nel motomondiale senza mai vincere una gara, in Argentina ha finalmente raggiunto il tanto agognato successo. Per lo spagnolo è una rivincita importante, non aver mai perso di vista il suo obiettivo, allenarsi con costanza e lavorare sodo dentro e fuori dal box ha pagato. Ha sempre creduto nel progetto della casa di Noale e in effetti tra Espargaró e Aprilia c'è sempre stata una fortissima alchimia. La loro è una storia di resilienza incredibile, un pilota che è sempre stato sottovalutato su una moto che fino a un paio di anni fa era considerata la cenerentola della motoGP. E finalmente dopo 5 anni di duro lavoro, si stanno prendendo grandi soddisfazioni. Il Mondiale sembra ancora un sogno troppo grande, ma la certezza è che ora non lo rincorrono più dalle retrovie, è più vicino e iniziano già a sentirne il profumo.