Zarco fa impazzire il pubblico di Le Mans: con il tempo di 1:30.537 (nuovo record) il pilota francese della Pramac chiude le terze prove libere davanti a Bagnaia e Quartararo. Nei primi 10 nella combinata e quindi direttamente in Q2 anche Marc Marquez, Miller, Aleix Espargarò, Nakagami, Rins, Pol Espargarò e Bastianini. Alle 13.30 il quarto turno, qualifiche alle 14.10 live su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GUIDA TV